Taani prokuratuur esitas Danskele süüdistuse rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises

Panga teatel süüdistab Taani riigiprokuratuur neid rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises neljal erineval viisil, mis kõik on toime pandud panga Eesti harus ajavahemikus 1. veebruar 2007 kuni jaanuarini 2016. Süüdistus on esitatud augustikuus algatatud juurdluse tulemusel.

Danske panga tegevjuhi kohuseid täitva Jesper Nielseni sõnul olid nad selleks süüdistuseks valmis, iseäranis arvestades, mida näitasid nende endi septembrikuus esitletud siseauditi tulemused. "See on ka meie endi huvides, et seda juhtumit täie tõsidusega uuritakse ja loomulikult osutame me prokuratuurile igakülgset abi," lausus Nielsen.

Ka lubas ta, et pank esitab prokuratuurile kõik enda valduses olevad tõendid. Nielseni kinnitusel on pank viimastel aastatel oluliselt parandanud oma rahapesuvastaseid mehhanisme. "Olukord on täna hoopis teine sellest ajast, mil Eestis need kahtlased tegevused aset leidsid," sõnas ta.

Süüdistus on seotud Danske Eesti haru mitteresidentide suuna tegevusega aastatel 2007-2015, mis suleti 2015. aastal. Viimased selle suunaga seotud kontod suleti 2016. aasta jaanuaris.

Panga enda septembris avaldatud siseauditi andmetel läbis sel perioodil mitteresidentide kontosid 200 miljardit eurot, millest suur osa on kahtlast päritolu.