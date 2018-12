Taani puhastusteenuste gigant: Eestis mingeid koondamisi ei tule

ISS väljub oma äridest Eestis, Tšehhis, Ungaris, Slovakkias, Sloveenias, Rumeenias, Iisraelis, Tais, Filipiinidel, Malaisias, Bruneis, Brasiilias ja Tšiilis.

Arvind selgitas, et Eestis on äri toimiv ja hästi juhitud, kuid see ei lähe enam kokku emaettevõtte strateegiaga.

"Ei, mingeid koondamisi ei tule. Meil on nendes riikides tugevad ettevõtted ja tugevad juhtkonnad ning me otsime sobiva partneri, kellele need ärid üle anda. Seega ei too see samm kaasa töötajaskonna vähendamist või teisi selliseid samme," rääkis Arvind.

ISS Eesti AS teenis Eestis eelmisel aastal 19,5 miljoni euro suuruse käibe juures 720 000 eurot kasumit ning ettevõttes töötab ligi 1500 inimest.

ISS vähendab oma töötajate arvu 20 protsendi võrra, seniselt 490 000 töötajalt 390 000 töötajale.

ISSi Eesti üksus ei ole Ärilehele eile saadetud küsimustele senini vastanud.