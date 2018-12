Taani puhastusteenuste gigant lõpetab Eestis tegevuse. Kas kõik siinsed 1700 töötajat koondatakse?

Ettevõtte lahkub peamiselt arenevate turgude riikidest, nende seas Aasia ning Ida- Euroopa riigid. Need 13 riiki annavad ISSi käibest 12 protsenti ning ärikasumist kaheksa protsenti. Plaani kohaselt lõpetab ISS äri Tais, Filipiinidel, Malaysias, Bruneis, Brasiilias, Tšiilis, Iisraelis, Eestis, Tšehhis, Ungaris, Slovakkias, Sloveenias ja Rumeenias.

Pärast nendelt turgudelt lahkumist väheneb ISSi töötajate arv 390 000ni.

Ettevõtte juhatuse esimees Jeff Gravenhorst tahab edaspidi keskenduda suurtele turgudele ning suurtele korporatiivklientidele.

Kodulehe andmetel on ISS Eestil 1700 töötajat.

ISS Eesti käive oli eelmisel aastal 19,5 miljonit eurot, mida on 2,5% tunamullusest vähem ning puhaskasum oli 720 000 eurot ehk 13,9% 2016. aasta tulemusest vähem.

Hetkel pole Ärilehel õnnestunud veel firmalt kommentaari saada. ISSi kontorist kinnitati, et juhtidega ei ole võimalik rääkida, sest neil on hetkel koosolek. ISSi esindaja kinnitas, et firma sulgemist puudutavad küsimused on kätte saadud ning neile vastatakse esimesel võimalusel.

Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esimees Elle Pütsepp lausus, et neil ei ole praegu infot, mis ISSis täpselt toimub. Ettevõtte tegevuse lõpetamine tähendab üldiselt töötajatele koondamist. Kui uus firma võtab tegevuse üle, siis peab ta Pütsepa sõnul üle võtma ka töötajad. Aga on võimalik, et uus ettevõtte saab tööd pakkuda väiksemale arvule töötajatest, siis peab praegune ettevõte teised töötajad siiski koondama.