Taani riigiprokuratuur algatas Taani suurima panga Dankse Banki suhtes kriminaaluurimise

„Saan kinnitada, et Taani riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise Danske Banki rahapesuseaduste rikkumise suhtes,“ ütles Taani riigiprokuror Morten Niels Jakobsen.

Taani riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise nädal pärast seda kui Eesti riigiprokuratuur algatas samalaadse uurimise Bill Browedri kaebuse peale.

Taani prokuratuur uurib väga põhjalikult väga tõsise iseloomuga laiaulatusliku tegevust, mis kestis pikka aega.

Browderi kaebuse kohaselt oli Danske Banki Eesti üksus finantskuritegude pesa aastatel 2007-2015 kui panga kaudu pesti enam kui kaheksa miljardit dollarit Venemaa, Moldova ja Aserbaidžani musta raha.

Et juhtum vihastas investoreid, vabandas Danske grupi juhatuse esimees Thomas Borgen avalikult Danske aeglase tegutsemise pärast lõpetamaks rahapesu. Borgen ütles juunis, et tema ja panga nõukogu arustasid, et kas ta peaks tagasi astuma, kuid otsustati, et pangas on tema kogemust tarvis.