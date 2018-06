Taani ringhääling: Danske Banki klient Eestis oli seotud Põhja-Korea relvade smugeldamise katsega

Tegemist oli ÜRO Põhja-Korea vastaste sanktsioonide ränga rikkumisega. Lasti väärtus oli umbes 100 miljonit Taani krooni (13 miljonit eurot).

Ebaõnnestunud relvatehingu jäljed olid varjatud riiulifirmade ämblikuvõrgu taha.

ÜRO juurdlus näitas hiljem, et sama lennukit on varem korduvalt relvade salakaubaveoks kasutatud ning veidi enne Põhja-Koreast relvalasti pardale võtmist muutus mitu korda lennuki omanik, kui varasemad omanikud läksid sanktsioonide alla.

Tai võimude leitud lennuki rendilepingust võis näha, selle oli rentinud Uus-Meremaa ettevõte SP Trading Ltd Gruusia ettevõttelt Air West Ltd.

DR ja ajaleht Berlingske uurisid asja lähemalt ja võivad nüüd teatada, et lennuki rendilepingus olid antud ka ettevõtete pangakontod. Riiulifirma SP Trading Ltd oli valinud panga Uus-Meremaalt nii kaugel kui võimalik – Danske Banki Eestis.

Danske Banki juht Thomas Borgen tunnistab, et see juhtum on järjekordne näide selle kohta, et pangal oli kliente, keda tal poleks tohtinud olla.

„Ma ei saa kahjuks rääkida üksikutest klientidest või üksikutest ülekannetest. Meie ülesanne on loomulikult kanda võimudele ette, kui on kahtlasi kliente või kahtlasi ülekandeid. Ja nende teadmiste järgi, mis mul on praegu, ei ole midagi, mis ütleks, et me ei ole teinud seda, mida me peaksime tegema,” ütles Borgen. „Aga üldiselt oleme me tagasi probleemi juures, et meil on olnud kliente, keda meil ei oleks pidanud olema, me oleme teinud ülekandeid, mide me ei oleks pidanud tegema, sest meil ei olnud piisavalt häid kontrollirutiine, ja see on see, mis on selles asjas sügavalt kahetsusväärne.”

Borgen tunnistas, et pank teadis juba tollal, et välismaa klientidel Eesti filiaalis tuleb põhjalikult silm peal hoida. Borgen seletas aga probleemi sellega, et juhtkond Kopenhaagenis usaldas ekslikult Eesti filiaali nende klientide kontrollimisel.

„Meile sai suhteliselt varakult selgeks, et mitte-Eesti klientidel on suurem risk kui teistel. Aga meie arusaam, mis osutus valeks, oli, et meil oli sel ajahetkel hea kontroll selle avastamiseks. Seega on sügavalt kahetsusväärne, et me usaldasime nii palju Eesti organisatsiooni ja meil ei olnud piisavat kontrolli ja see on sügavalt kahetsusväärne,” lausus Borgen.

Pärast kolmeaastast juurdlust jõudsid ÜRO uurijad järeldusele, et kontot Danske Bankis ei kasutatud ebaõnnestunud relvaäri eest maksmiseks, kuid ÜRO leidis samas, et oli rahapesukahtlus SP Trading Ltd ja Briti Neitsisaartel asunud ettevõtte vahel.

DR-i andmetel toimus mõni päev pärast ebaõnnestunud relvatehingut miljoniline ülekanne Briti Neitsisaarte ettevõtte ja SP Trading Ltd konto vahel Danske Bankis. Kuu hiljem, 2010. aasta jaanuaris, raporteeris Danske Bank kahtlasest kontost Eesti võimudele.

See ei pannud aga Danske Banki üle vaatama Eesti filiaali teiste välisklientide kontrollimehhanisme.