Taani seadus võib nurjata Nord Stream 2 gaasitoru ehituse

Nord Stream 2 gaasitorujuhe peaks ühendama Venemaa ja Saksamaa. Uus Taani seaduseelnõu võib vastuvõtmisel osutuda ehitamisel pähkliks, kirjutab FAZ.

Taani parlament arutas seaduseelnõud neljapäeval, millega võib Taani keelata tulevikus oma territoriaalvetes ehituse kui see satub vastuollu rahvuslike huvidega. Enamus Taani parlamendi liikmeid on seaduse jõustamise poolt ja see peaks hakkama kehtima 1. jaanuarist 2018.

Taani energeetikaminister Lars Christian Lilleholt rääkis parlamendis esinedes, et praegu puudub Taanis alusseadus, mis ühendaks välis- ja kaitsepoliitilised huvid. Seadus lubab Taanil läbi viia testi, kas nende vetes läbiviidavad infrastruktuuriprojektid vastavad Taani välis- ja kaitsepoliitilistele huvidele. Sellega võetakse infrastruktuuriprojektide puhul ainuvastutus transpordi- ja energeetikaministeeriumilt.

Venemaa gaasiekspordimonopol Gazprom plaanib ehitada 1200 kilomeetrise torujuhtme Läänemere põhja. Nord Stream 2 plaanisid Venemaa president Vladimir Putin ja endine Saksamaa liidukantsler Gerhard Schröder, kes nüüd on Venemaa naftakompanii Rosneft leival.