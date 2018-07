Taani tahab Danske rahapesuga saadud kasumi konfiskeerida

Taani rahandusminister Rasmus Jarlov kinnitas, et Taani tahab tuvastada, kui palju raha Danske Banki Eesti üksuse kaudu toimunud rahapesuga teenis ning selle tõenäoliselt konfiskeerida.

„On oluline teada, kui suurt kasumit rahapesuga teeniti,“ vahendab Bloomberg Jarlovi Taani väljaandele Jyllands-Posten öeldut.

„Loomulikult ei ole see vastuvõetav, et rahapesuga teeniti suured summad ning see raha on endiselt Danske Bankis. See riivab nii minu kui kõikide teiste õiglustunnet,“ lausus ta.

Danske Eesti üksuse mitteresidentide portfelli tootlus oli Taani finantsinspektsiooni andmetel 2013. aastal 402%. Kogu panga üldine võrreldav number oli samal ajal 6,9%.

Jarlov rääkis kohalikule meediale, et Taani finantsinspektsioon algatab Danske skandaaliga seoses uue uurimise. Uurimine otsustati pärast seda, kui selgus, et rahapesuga seotud summad on varem arvatust oluliselt suuremad. Selgus, et Danske kaudu liikus kokku 53 miljardit Taani krooni ehk 7,1 miljardit eurot. Seda on enam ui kaks korda rohkem kui varem arvatud 25 miljardit krooni ehk 3,4 miljardit eurot.