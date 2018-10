Taani tahab ehitada Kopenhaageni lähedale uut saart

Kavandatav saar valmiks aastaks 2070, sinna loodaks elamiskohad 35 000 inimesele ja see oleks ka hea takistus kasvava meretasemega toimetulekul, märkis Taani peaminister Lars Lokke Rasmussen reedesel pressikonverentsil, vahendab Reuters.

„Pealinn areneb väga kiiresti, siinne ehitustegevus on saavutanud ajaloo kiireima tempo. See on iseenesest hea, kuid see tähendab ühtlasi, et Kopenhaagenis saavad vajalikud elamispinnad õige pea otsa. See on ka põhjus, miks me tahame uut saart ehitada,” põhjendas Rasmussen.

Liberaale esindavat peaministrit saatis pressikonverentsil Kopenhaageni linnapea Frank Jensen, kes ise on küll sotsiaaldemokraat, kuid märkis, et toetab seda kava. See tähendaks ühtlasi ka parlamendi suurima opositsioonierakonna toetust.

Saare ehitusprojekt, millele on esialgu pandud nimeks Lynetteholm, tähendaks 20 miljardi Taani krooni ehk 3,1 miljardi dollari suurust investeeringut. Sinna hulka on juba arvutatud sadamatunneli ja metrooliini rajamine, mis võiks aja jooksul ise ennast majandavaks muutuda, märkis Taani peaminister projekti tutvustades.

Ehitusprojekti hakkaks läbi viima Kopenhaageni linna ja sadamat arendava ettevõtte CPH City & Port Development tütarfirma. Ettevõte ise on võrdselt Taani riigi ja Kopenhaageni linna omanduses.