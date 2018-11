Taanlased tahavad Danske rahapesuskandaali juurdlust laiendada Sampo panga ostutehingule

Wahlroos, kes on täna Nordea panga nõukogu panga esimees, kinnitab, et Sampo pank pole kunagi olnud võimuasutuste uurimise all enne panga müüki Danskele. Tema sõnul ostis Sampo pank Eesti haru kuus aastat enne müüki Eesti keskpangalt.

Taani justiitsministri Morten Bodskovi sõnul tuleb Wahlroosi väiteid kontrollida. "Võttes arvesse, mida me tänaseks kogenud oleme, on tegemist väga riskantse väitega," märkis ta.

Eesti finantsinspektsioon on öelnud, et enne Sampo panga liitmist Danskega kontrollis ta panka 2007. aastal. Soome finantsinspektsiooni sõnul allus pank ennekõike just Eesti finantsregulaatorile, kuna tegutses Eestis.

Enne, kui Danske pank ostis Sampo panga, seadis Eesti meedia korduvalt panga standarditele vastavuse kahtluse alla. Juunis 2006 nõudis Vene keskpanga asepresident Andrei Koslov, et kahtlased kontod Sampo pangas suletaks.

Ikka Eesti oleks pidanud vastutama

Sampo, mida toona juhtis juba Aivar Rehe, tegi seda sama aasta oktoobris pärast seda, kui panga Soome juhid said selles külastusest teadlikuks.

Danske panga pressiesindaja Kenni Leth ütles Bloombergile, et nende tänane hinnang on, et neil ei ole Sampo pangale mingeid etteheiteid, viidates nii võimalike etteheidete aegumisele kui ka sellele, et asja praegu niigi uuritakse.

Hetkel on veel ebaselge, kui pikaks Danske rahapesuskandaali põhjuste uurimine kujuneb ja kui palju erinevaid osapooli sellesse kaasatakse.

Täna selgus, et endisele Taani finantsinspeksiooni juhile Ulrik Nodgaardile laekus 2009. aastani tagasiulatuvalt neli hoiatavat teadet Danske panga Eesti harus toimuva suhtes. Küll aga ütles ta, et nende järeldus oli, et tegemist oli valehäiretega.

Ka märkis ta, et kui neil kaebustel oleks olnud alust, oleks pidanud ennekõike Eesti finantsinspektsioon algatama võimaliku rahapesu juurdluse.