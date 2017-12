Taas hoop Jaapani autotööstusele? Subaru uurib läbisõidumõõdikutega seotud võimalikku pettust

Foto: Urmas Oja

Jaapani autotootja Subaru teatas, et uurib läbisõidumõõdikutega seotud võimalikke pettusi. Nimelt kahtlustatakse, et uute autode lõpp-ülevaatusel on manipuleeritud odomeetrinäitudega, et näidata paremaid tulemusi autode kütusekuludele.