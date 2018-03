Taas liikumine Rail Balticu juhtorganis: eestlane nimetati RB Rail ASi tehniliseks juhiks ja juhatuse liikmeks

Mart Nielsen on alates 19. aprillist 2018 RB Rail ASi tehniline juht ja juhatuse liige. Ta ühineb juhatuse ülejäänud kolme liikmega - tegevjuhi Baiba A. Rubesa, operatsioonide juhi Kaspars Rokensi ja finantsjuhi Ignas Degutisega.

Mart Nielsen on tehnoloogiahalduse valdkonna spetsialist, kellel on suur kogemustepagas infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ja panganduse alal. Ta on juhtinud meeskondi mitmekultuurilises keskkonnas, rajanud ja uuendanud organisatsioone, loonud võrgustikke ja hallanud igapäevategevusi. Viimased neli aastat on ta juhtinud Swedbanki taristuarendust, kus põhifookus on olnud digitaalsel üleminekul, mis hõlmab nii strateegiat ja arhitektuuri kui ka taristuarendust ning automatiseerimist.

Enne seda töötas Mart Nielsen 12 aastat Eesti ja Baltimaade tehnilise uuenduse juhi ja juhatuse liikmena telekommunikatsiooniettevõttes Tele2, kus ta aitas hiljuti turule jõudnud idufirma muuta konkurentsivõimeliseks, kvaliteetseks ja täisväärtuslikuks üleriigilise ulatusega telekommunikatsioonioperaatoriks.

RB Rail ASi tegevjuht Baiba Rubesa tervitab Mart Nielsenit:

„Ühisettevõte RB Rail AS on tõeliselt Baltikumi-ülene ettevõte ja meil on hea meel tervitada eestlast Mart Nielsenit kui oma juhatuse liiget ja tehnilist juhti, eriti praegu, kui kogu tegevuse fookus on kõigis kolmes riigis Rail Baltica projekteerimisel. Tehnilise juhi ülesandeid täites on tema varasem Põhja-Euroopa eri riikides saadud projektiplaneerimise, uuendamis- ja digitaliseerimiskogemus Rail Baltica projektile kahtlemata väärtuslik."

Mart Nielsen on kaheksas eestlane, kes RB Rail ASi meeskonnaga on liitunud. RB Rail ASi juhatus koosneb neljast liikmest, kes nimetatakse ametisse kolmeks aastaks.