Taas üks surmaauto müügis. Omanikud ei teadnudki, et neil on rahamasin garaažis

Biggie Smalls ehk Notorious B.I.G. oli USA räppar, kes 1997. aasta märtsikuus maha lasti. Ta jagas niisiis saatust Tupac Shakuriga, kellega nad just kõige paremini elu ajal läbi ei saanud. Mehed surid vaid mõnekuuse vahega, aga nüüd on nad taas võitlemas, kirjutab Celebrity Networth.

Vähem kui kaks nädalat pärast seda, kui anti teada, et müüki läheb auto, milles Tupac surnuks tulistati, teatati, et sama juhtub ka autoga, milles lasti maha Biggie. Mõlemaid autosid müüb kuulsuste mälestusesemeid müüv oksjonimaja Moments In Time ning mõlema hind on 1,5 miljonit dollarit.

Notorious B.I.G. lasti maha 1997. aasta märtsikuus oma samal aastal soetatud GMC Suburbianis. Auto nüüdne omanik ostis selle vaid seitse kuud hiljem ning ta ei teadnud sõiduki ajaloost midagi. Ta sai sellest aimu alles 2005. aastal, kui Los Angelese politseijaoskond hakkas räppari surma asjaolusid uuesti uurima. Auto odomeetri näit on üle 180 000 kilomeetri, kuid kuulitabamusi saanud uks on ammu ära vahetatud. Tulistamisest on siiski järgi väga oluline märk - kõrvalistuja turvavöö sees on kuuli poolt tekitatud auk. Auto ootab pakkujat, kes on nõus maksma 1,5 miljonit dollarit.

Nagu Tupaci auto on seegi masin hoitud täitsa hästi. Loodetavasti müüakse mõlemad autod maha enam vähem sama hinnaga ja sama aja jooksul, sest siis ei kerki taas esile kahe räppari fännide vahelist draamat.