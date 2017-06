Taas varandus garaažis: USAs leiti juhuslikult väga väärtuslik taies

Arizonas elava perekonna garaažist leiti juhuslikult kunstiteos, mis võib maksta ligi 10 miljonit dollarit. Selle leiu lugu on huvitav ning selgus ka see, kuidas maal maja garaaži jõudnud oli, kirjutab Celebrity Networth.

Loo teeb põnevamaks see, kui juhuslik see avastus oli. Nimelt kutsuti oksjonimaja omanik Josh Levine uurima üht kollektsiooni, mille sisuks oli Los Angeles Lakersi mälestusesemed, mil peal kossulegend Kobe Bryanti allkirjad. Juhuslikult viskas mees aga pilgu peale ka ühele kastile, mille seest tuli välja 20. sajandi moodsat kunsti. Teiste seas oli Jackson Pollocki teos. Samas kastis oli aga ka Kenneth Nolandi, Jules Olitski ja Cora Kelley Wardi töid.

Levine kulutas üle 50 000 dollari, et kindlaks teha nende maalide autentsus ja päritolu. Algas detektiivitöö - kuidas sattusid need suvalise maja garaaži?

„Kui me töid uurisime, siis selgus, et kõik autorid liikusid samas seltskonnas nagu mees nimega Clement Greenberg," alustas Levine.

Greenberg oli kuulus New Yorgi kunstikriitik Pollocki hiilgeaegadel. Ta oli aga ka majaomaniku surnud õe hea sõber. Oli ka teada, et õde Jenifer oli Greenbergilt mingil ajal saanud kingiks ühe Pollocki teose. Selle info andis „uurijatele" üks sellele sõpruskonnale lähedal seisnud isik, Austraaliast pärit kunstnik Barbara McKay

„Ma teadsin, et Jeniferil oli Pollocki maal ehkki foto pealt on raske öelda, kas tegu ikka on originaalteosega," ütles ta.

Kõigele lisas aga kindlust kohtuekspertiis, mis leidis, et maalil ei ole kasutatud ühtegi sellist komponenti, mis oleks kasutusele võetud pärast Pollocki surma 1956. aastal. Levin oli rahul ning on valmis riskima oma reputatsiooniga, kui ütleb, et maal on originaal. Mis tal kaotada ongi, sest ta ise paneb selle 20. juunil oksjonile ning eeldab, et maali hind on vähemalt 10 miljonit dollarit.