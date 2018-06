Taasavatakse maailma pikim lennuliin. Reisil poputatakse isegi turistiklassis reisijaid

Foto: Singapore Airlines

Singapore Airlines avab taasmaailma pikima lennuliini, mis oli küll käigus 2004. kuni 2013. aastani, kuid suleti naftahindade tõustes. Nüüd avab Singapuri lennufirma liini Newarkist (New York) Singapuri ja see kestab pea 19 tundi. 16 000 kilomeetrise lennu piletite keskmine hind on 1500 dollarit, kirjutab CNBC.