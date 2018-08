Taastuvenergia Koda sai ministriks siirduva Tammisti asemele uue juhi

Eesti Taastuvenergia Koda on asutatud 13. mail 2011. aastal taastuvenergia tootjate ja mittetulundusühingute poolt, et aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutuselevõtmisele Eestis. Koda esindab taastuvenergia edendamisest huvitatud ettevõtteid ja eraisikuid suhetes valitsusasutustega, tegeleb taastuvenergia võimaluste tutvustamisega, korraldab koolitusi ning tegeleb teadus- ja arendustegevusega. Koja pikaajaliseks sihiks on täielik üleminek taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses Eestis.