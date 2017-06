Taavet Hinrikus hoiatab: Brexit seab Londoni maine idufirmade jaoks küsimärgi alla

Londoni staatus globaalse IT-keskusena väheneb, kui peale Brexitit ei saa ettevõtted enam Euroopas vabalt tegutseda ning talentide värbamine muutub raskeks, hoiatas Transferwise’i kaasasutaja ja juhatuse esimees Taavet Hinrikus USA populaarsele investorite kanalile CNBC.

Hinrikuse sõnul on kiiresti kasvavatel finantstehnoloogia ettevõtetel Brexiti ootuses kaks murekohta.

Esiteks nn passistamine, mis võimaldab Euroopa majanduspiirkonnas registreeritud ettevõttel igas majandusühenduse riigis vabalt tegutseda. See tähendab, et kui IT-ettevõttel on ühe riigi järelevalve litsents, siis slle alusel saab ta tegutseda ka teistes majandusühenduse riikides. „Üks regulaator annab sulle juurdepääsu 500 miljonile inimesele kogu Euroopas,“ rääkis Hinrikus. „Brexitiga kaotab Suurbritannia tõenäoliselt selle õiguse,“ lisas ta. Ehk Transferwise’i sarnased ettevõtted peavad hankima endale eraldi litsentsid Euroopas ja Suurbritannias.

Teine ettevõtete murekoht on töötajate palkamine. Hinrikus selgitas, et üks põhjusi, miks London on finantskeskus, on see, et linna on kogunenud palju kõrge kvalifikatsiooniga inimesi kogu maailmast. „Kui inimesi ei saa enam Londonisse tuua ja kui olemasolevad siit millegipärast lahkuvad, siis Londoni tähtsus keskusena väheneb,“ lausus ta.

Hinrikuse sõnul ei ole nad uue peakontori peale mõelnud. „Kui me peame midagi tegema, et oma kliente Euroopas teenindada, siis me avame kontori Euroopas,“ lausus ta.

Hinrikuse sõnul on neil Londonis suurepärane 150 inimesest koosnev meeskond. Töötajate mujale suunamine ei ole tema sõnul mõttekas, kuid nad peavad tagama oma klientide teenindamise Euroopas.

Hetkel tegutseb Tranferwise kokku 37 riigis, sealhulgas USAs, Brasiilias ja Singapuris. Hinrikuse sõnul uuritakse hetkel Hiina turgu. „Usume, et Hiinast saadetakse üle maailma palju raha. Viie kuni kümne aasta perspektiivis saab see olema meie tegevusalal väga huivtav turg,“ lausus ta.