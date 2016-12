TransferWise ei oleks ühisrahastusplatvormi kaudu raha kaasanud, ütles ettevõtte asutaja Taavet Hinrikus, kes küll ei pea sellist investeeringuvormi halvaks, kuid leiab, et piirid tuleks selgemalt paika panna, kirjutab Äripäev.

„See on keeruline ja mõnevõrra ohtlik valdkond,“ on Hinrikuse arvamus. Ühest küljest leiab ta, et on palju toredaid ettevõtteid, kellel on head plaanid ja võimalus saada raha inimestelt, kes mõistavad, et tegu on riskantse investeeringuga.

Probleem on aga see, et tekib kontingent, kelle meelest on ühisrahastus lihtne viis raha teenimiseks. Samuti on murekoht investorid, kelle meelest on ühisrahastus lihtne viis investeerida raha, mis peaks mitmekordselt tagasi tulema.

