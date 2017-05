Taavi Aas: kui prokuratuur oleks meile infot andnud, oleksime teisiti käitunud

Linnapea kt ütles, et tal ei ole olnud prokuratuuriga Sarapuu ja BWM-i asjus mingit kokkupuudet.

Tallinna linnapea kt Taavi Aas ütles, et on abilinnapea Arvo Sarapuuga korduvalt rääkinud tema võimalikust seosest Baltic Waste Managementiga (BWM) ja aselinnapea on kinnitanud, et ei ole sellega seotud.

BWM hakkas teenust pakkuma 1. märtsist. Aas ütles, et tal ei ole olnud prokuratuuriga Sarapuu ja BWM-i asjus mingit kokkupuudet, kuigi prokuratuur alustas kriminaalmenetlust 1. märtsil varasema info põhjal.