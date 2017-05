Taavi Aasa tulud ja kulud: mõõdukas pangalaen, 1966. aasta Volga, kinnistud Tallinnas ja Põltsamaal

Tallinna värske linnapeakandidaadi Taavi Aasa majanduslike huvide deklaratsioonist (värskeimad esitatud 2016. aasta maikuu lõpus) selgub, et 2015. aastal teenis Aas Tallinna abilinnapeana tulu 81 500 eurot aastas ehk ca 6100 eurot kuus

Aas on ka kinnisvaraomanik. Talle ja tema naisele kuulub ühisomandina 73 ruutmeetrine korter Tallinnas, Pärnu maanteel ning Põltsamaal kuulub ainuisikuliselt Taavi Aasale 700 ruutmeetrine kinnistu. Abikaasaga kahepeale on soetatud ka 13 hektarit maatulundusmaad Põltsamaa vallas.

Taavi Aasal on - 2015. aasta seisuga - üleval ka pangalaen Swedbankist 114 000 euro ulatuses.

Talle kuulub ka OÜ Netmaster, mille juhiks on tema abikaasa Tiina Aas ning mille tegevusaladeks on märgitud laias valikus tegevusi alates toitlustamisest kuni raamatupidamise ja metsamaterjali töötlemiseni. Viimase majandusaasta aruande järgi (2015.aasta) osaühingus siiski tegevust ei toimunud.

Äriregistri andmeil jääb mulje, et Netmasteris on viimati üldse majandustegevus toimunud õige ammu ehk 2004. aastal kui tegevusülevaatesse kirjutati, et ettevõte sai peamiselt tulusid finantstegevusest ja kasum tuli intressidest.

Ainsa ehk veidi põnevama leiuna kuulub Taavi Aasale 1966. aastal registreeritud sõiduk GAZ ehk 1965. aastal valmistatud Volga GAZ-24.

Aas on ka Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnatranspordi, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse nõukogu liige.

Taavi Aas on alates Edgar Savisaare taandamisest töötanud Tallinna linnapea kohusetäitjana ja Keskerakond avalikustas täna, et Aas on ka nende sügiseste kohalike valimiste Tallinna linnapeakandidaat.