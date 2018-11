Taavi Kotka Nordicast: see on kindlasti ala, kus Eesti võiks taluda väikest kahjumit

Taavi Kotka rääkis "Ringvaatele", et tema lendab ettevõtjana aastas rohkem kui 100 korda ning Tallinn ei ole väga halvasti maailmaga ühendatud. Samas opereerib Nordica praegu rohkemate lennukitega välismaal allhanke korras kui on otselende Tallinnast.

Kotka sõnul ei saa Nordicalt nõuda korraga nii kasumit kui võimalikult palju otselende. "Need kaks asja ei käi kokku. Me peame ikkagi otsima balanssi ja otsustama ühiskonnana ära, kas me tahame, et meie rahvuslik lennufirma oleks ülikasumlik või tahame saada võimalikult palju otselende," rääkis ta.

Kotka on ettevõtjana, kes puutub palju kokku välismaalastega, veendunud, et see on kindlasti ala, kus Eesti võiks taluda väikest kahjumit. "Ehk parem ühendatus on olulisem kui see, et Nordica teeniks suurt kasumit," rääkis ta.

Kotka sõnul, kui me täna maksame oma raudtee- ja bussitranspordile peale, siis ei oleks midagi halba, kui me maksaksime ka lennutranspordile peale. Vastates küsimusele, kas siis ei või Euroopa Komisjon taas hakata uurima riigiabi küsimust, ütles Kotka, et riigiabi kõrval on teisi võimalusi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium asekantsler Ahti Kuningas kirjutas küll tänases Eesti Päevalehes avaldatud arvamusloos, et riigiabist ei oleks Eesti lennunduses.