Taavi Kotka Nortali äriduo purunemisest: Priit läheb vajadusel läbi seinte ja lõhub suhteid

IT-firma Nortali juht Priit Alamäe ütles Äripäeva raadiosaates, et nende teed äripartneri, toonase Webmedia kaasomaniku Taavi Kotkaga läksid lahku, sest "rajad kasvasid lahku". Nii Kotka kui Alamäe tunnistasid, et omavahel pole nad tükk aega rääkinud. "Pole ju saladus, et meie lahkuminek toimus tüliga," möönis ka Taavi Kotka.

Alamäe ja Kotka äriduona tegutsemise aeg sai ümber 2013. aastal.

„Loogiline, et inimesed kasvavad oma radadel ja meie rajad kasvasid lahku," rääkis Priit Alamäe Äripäeva raadios. "Kotka on tark ja töökas, eesmärgipärane inimene. Me pole pikka aega rääkinud. Aga ma soovin talle tuult tiibadesse. Me tegutsesime koos kümme aastat - jah, aegajalt lähed karvupidi kokku ja siis on jälle paremad ajad. Kindlasti ei saa öelda, et see kõik oleks nüüd halb aeg olnud. Inimestel on lihtsalt erinev riskitolerants, erinevad arusaamad kuidas peab organisatsiooni juhtima."

Taavi Kotka andis samuti kommentaari, kuid otsis pikalt ja põhjalikult sõnu toonase äripartneri iseloomustamiseks. "Priit on kindlasti väga ambitsioonikas ja see on tema jõud. Saavutada rohkem, tahta rohkem ja seeläbi vajadusel minna läbi seinte või lõhkuda suhteid. Tihti tundus, et eesmärk pühitseb abinõu. See on tema tugevus ja võtmekoht. ja see pole kiitus, vaid fakt," ütles Kotka. "On erinevaid ärimehi, ka neid kes jätavad miljoni võtmata kui mingid muud väärtused on tähtsamad," viitas Kotka, et Alamäe ilmselgelt nende hulka ei kuulu(nud).

"Meie lahkuminek toimus tüliga, see on ka avalikkusele teada ja ma ei tahaks seda rohkem kommenteerida. See on vana teema ja pole vaja seda vana lugu lahti kaevata."

Nortal on edukas ja laia rahvusvahelise haardega IT-firma, mis ehitab üles Omaanis käibemaksu juurutamist, selle maksumuse suurusjärk on 10 miljonit eurot. Samas kohas on käsil ka tööturureformi projekt, maksumusega ca 8 miljonit eurot. Nortali üks suuremaid projekte Eestis on uue maksu-ja tolliameti it-süsteemi ülesehitus.