Taavi Kotka: pean tegema robootikakooli, kus saavad õppida ainult tüdrukud

Robotexi patroon ja IT- ettevõtja Taavi Kotka juhtis Robotexi promovideos tähelepanu asjaolule, et tüdrukute osavõtt robootikaringidest on katastroofiliselt väike.

"See on poiste käes olev aine. Statistika ja teaduslikud artiklid näitavad, et kui poisid ja tüdrukud on robootikaringis koos, siis tüdrukud võtavad passiivsema rolli, lasevad poistel klotsidega mängida ja ei saa sellist kogemust," rääkis Kotka.

Ta rõhutas, et selle probleemiga tuleb tegeleda. "Peaksid olema ainult tüdrukutest koosnevad grupid ja mõnes kohas vajavad nad ehk pisut teistsugust õpetamismetoodikat. Ma näen seda enda kogemusest - kui 32st lapsest grupis on kaks tüdrukut, siis see pole hea seis. Ma heietan ise mõtet, et uuest aastast probleemi leevendamiseks teha oma robootikakool, kus ainult tüdrukud saavad õppida."