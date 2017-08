Taavi Kotka Rain Lõhmusele: klassikaline pank ei hakkagi aru saama e-residentsuse väärtusest

Taavi Kotka ütles Geeniusele vastuseks Rain Lõhmuse kriitikale e-residentsuse suhtes, et "klassikaline pank" ei saagi e-residentsuse väärtusest aru. Seda mõistvat hoopis "oma ajast ees olevad" ettevõtted nagu mullu suures miinuses olnud Transferwise.

“Pean tunnistama, et minu jaoks on kurb, et täna näevad selles teemas rohkem potentsiaali Soome ja Saksa finantsettevõtted, kes saavad aru, et tegemist on globaalse trendiga ning eestlastega ja e-residentsusega koostööd tehes on võimalik oluliselt varem seda digitaalsete nomaadide turgu ja klientide käitumist tundma õppida, kui see maailmas buumiks muutub. Selle koha pealt on ka Transferwise ikkagi musternäidis, kuidas oma ajast ees olla,” rääkis Kotka, kes oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerina töötades e-residentsuse programmi käivitaja.

“E-resident ei võta laenu ega liisingut, selles võtmes klassikaline pank ei hakkagi aru saama e-residentsuse väärtusest. E-residentsusest kui nähtusest võidavad selgelt rohkem teist tüüpi finantsasutused, nagu näiteks Holvi või Transferwise,” lausus Kotka.

Lõhmuse hinnang e-residentsusele varasemas Geeniuse intervjuus oli karm: "Väga hästi leviv haip. Ma möönan, et marketingi osa on tähtis. Enamus inimesi ju ei küsi küsimusi, sööda neile mingi ilus vale ette ja kõik usuvad. Eriti kui veel mõni kuulus inimene kiidab takka."

