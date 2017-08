Taavi Kotka: SKAIS2 on ühekordne fiasko, mitte valdav probleem

SKAIS2 valguses levib Eesti ajakirjanduses seisukoht, nagu oleksid Eesti IT ja IT-projektid nüüd täiesti nässus, et mitte öelda läbi kukkunud. On see ikka nii?

Eesti on e-riik. See tähendab ühtlasi seda, et me ei pea enamikul juhtudel andma hinnanguid kõhutunde pealt, vaid saame tugineda konkreetsele arvudele. Riigi infosüsteemi ameti (RIA) kodulehelt saab igaüks vaadata, et käesoleval struktuuritoetuste perioodil 2014–2020 on aastate jooksul saanud positiivse rahastamisotsuse kokku 157 projekti, millest on lõpetatud 60 ja katkestatud viis (v.a SKAIS). See, et umbes 3% projekte peatatakse, ei anna küll alust hinnanguks, et Eesti IT on nässus. Ja ka selle katkestuste protsessi puhul on oluline teada, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) investeeringute juhtimine Eestis käib.