Taavi Kotka usub tõesti e-residentide kasusse. Ta on investeerinud firmasse, mis on e-residentidele väga oluline

Taavi Kotka Foto: Andres Putting

Tänane Eesti Ekspress toob välja, et EASi e-residentsuse programmi nõukogu esimees Taavi Kotka on oma firma kaudu osanik ettevõttes LeapIN, mis on üks Eesti edukamatest e-residentidele teenuseid pakkuvatest tegijatest. Kotka ning tema abikaasa osalus on 2,84%.