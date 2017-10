Taavi Rõivas müüs kesklinna maja maha: võlakoorem kahanes kordades

Endine peaminister Taavi Rõivas pani mullu septembris müüki oma majaosa Tallinna kesklinnas Kassisaba linnaosas, mis aasta hiljem õnnestus ka maha müüa, kirjutab Õhtuleht - küll alghinnast veidi odavamalt.

„Majaosa jäi eestlaste kätte, see on üks tore Eesti pere, kes ise elas samas kandis. Neile oli tähtis piirkond: lapsed käivad seal lasteaias ja koolis,“ kommenteeris Skantoni kinnisvaramaakler Tarvo Tavast lehele. Maja alghind oli 289 000 eurot, täpset lõpphinda maakler ei avaldanud. Rõivas kinnitas omalt poolt, et tema varem 300 000 eurot ületanud võlakoorem on nüüd kordades vähenenud.

Müük kestis aasta

Aasta tagasi kirjutas Menu, et Rõivas müüb oma Kassisaba elurajoonis asuvat kaunist korterit ning asub renoveerima esiisadele kuulunud maja Nõmmel, mistõttu perekond kolib aastaks-paariks üüripinnale.

"Kuna ei ole suur saladus, et meie pere on kasvamas suuremaks, siis vajame pisut rohkem ruumi perele. See on tegelikult pikem plaan, et esiisade maja kunagi korda teha ja selleks, et saaks maja renoveerimisega alustada, tuleb senisest eluasemest loobuda ja aastaks-paariks kolida ajutisele elamispinnale," selgitas Rõivas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Rõivas naeris, et kuna erinevad ajakirjandusväljaanded on tema kodust kirjutanud ja pilte avaldanud, on ka korterimüük hästi edenenud. "Mõnes mõttes on kahju loobuda, aga mitut elamist Eesti peaministri sissetulekuga pidada ei saa," ütles Rõivas toona.