Taavi Rõivas päästis Eesti Energia Jordaania projekti

„Kui me nüüd mõtleme Jordaaniat laiemalt, siis unistuste maa! Projekti kasumlikkuse tagamiseks on elektrihind 30 aastaks ette fikseeritud, meil tehnoloogia just olemas. Ainuke asi, mida me kõigi eelduste kohaselt selle emotsiooni käigus ära unustasime, oli kinganumber,” meenutab Kaldoja, viidates sellele, et tegemist oli maailma suurima põlevkivisektori investeeringuga, mille maht küündis 2,1 miljardi dollarini.

Kuigi 2015. aastast Eesti Energia nõukogusse kuulunud Kaldoja sõnul ei olnud ta sel hetkel, kui Eesti Energia projektist väljus (märtsis 2017 – toim) veel Eesti Energia nõukogu esimees, mäletab ta, kuidas omal ajal käis toonane peaminister Taavi Rõivas kolm korda Hiina peaministriga kohtumas selleks, et projektile investor saada. „Lõppkokkuvõttes jäime 10%-ga sisse, tulime 20-miljonilise kasumiga välja ja täna dividendid jooksevad,” sõnab Kaldoja.

Aastaid on Eesti Energia pühendanud aega, energiat ja raha ka USAs Utah osariigis põlevkivi arendusprojektile, millega Eesti Energia nõukogu juhi kinnitusel tegeletakse praegu suhteliselt intensiivselt. „Ma ei näe mingisugust füüsilist tegevuse alustamist seal, aga pigem, kuidas see pruut seal korda seada, et teda ikkagi püüda müüa,” räägib Kaldoja.

Eesti Energia asus Jordaania projekti arendama 2006. aastal, lõpetades selle edukalt 2017. aasta kevadel. USAs otsustati Utah õliprojekti arendama hakata 2010. aastal ja seal on alles jõutud esimeste detailplaneeringute kinnitamiseni.