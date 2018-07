Taavi Rõivas sotsidele: Mis oleks, kui ei mängiks Eesti ettevõtjate ööunega?

Iga majandusteadust õppinud või vähegi ettevõtlusega kokku puutunud inimene saab küllap kiiresti aru, kui mitmel põhjusel selline idee jabur on. Esiteks ei ole Eesti majanduses liiga palju kapitali, pigem on meil 50 okupatsiooniaasta ning riigistatud omandi tõttu olnud vaid napp kolm kümnendit kapitali koguda. Ettevõtja kasumi jaotamiseks sundimine on ka moraalselt vale, sest tegemist on ettevõtte omanike vara ning otsustuspädevusega. Paradoksaalselt algab tõdemusega eraomandi puutumatusest ka kõnealuse eelnõu seletuskiri...

Ilmselt ei ole kahe läbimõtlemata idee korraga õhkupaiskamine juhuslik ning küllap on SDE kampaanianõustajad soovitanud suvisel hapukurgiajal näilist aktiivsust üles näidata. Ehk osalt ka seetõttu, et varjata juba enam kui aasta jooksul järjest kasvanud rahulolematust erakonna esimehega, mis enam saladuses ei taha püsida. Väga võimalik, et need kiirustades välja käidud ideed ei olegi mõeldud täituma, üksnes tähelepanu äratama.

Aga sellegipoolest, mis oleks kui valitsus püüaks Eesti ettevõtjate ööunega mitte mängida ning mõista, et etteaimatav majanduskeskkond on suur väärtus? Vähemalt märtsi alguseni, mil saab kõigile rohkem või vähem hulludele mõtetele mandaadi küsida. Lohutasin oma ettevõtjast sõpra, et märts ei ole enam mägede taga.