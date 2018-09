Taavi Rõivase krüptofirma: arusaamatu ja toores äri, Rõivas ise näeb suurt tulevikku

Lympo on leedukate terviseäpp, mis läbi kella mõõdab sinu füüsilist aktiivsust. Selle launch toimub sellel laupäeval Vilniuse maratonil, kus kõik osalejad saavad võimaluse Lympoga liituda.

Meie endine peaminister Taavi Rõivas on Lympo nõukogu liige. "Aitan sättida strateegilist suunda," räägib ta Rahageeniusele.

"Selles mõttes pole see minu jaoks midagi uut, et olen konsulteerinud erinevaid ettevõtteid pika aja jooksul, Lympoga on siis meil selles osas lihtsalt ametlikum kokkulepe."

Kus on Lympo ärimudel?

Seda on esmapilgul raske hoomata. Ometi peavad nad millegagi raha teenima, sest Leedu firmas töötab mitmeid isikuid ja neile kõigile on vaja palka maksta. Niisamuti Taavi Rõivasele.

Ühelt poolt peaks raha sisse tulema spordiklubidelt ja personaaltreeneritelt, kes äpi kaudu saavad kokku oma klientidega.

Kliendibaasi on asutud jõuliselt suurendama ja partnerinfo vahetamiseks on käed löödud näiteks Dallas Mavericksiga. Kes ei ihaldaks nende fännibaasi?

Äri on sama keeruliselt üles ehitatud kui näiteks tuntud võrkturundusbrändid Lyoness ja Ponzi-skeem. Konkurendi sõnul ei tule siin aga kahtlustada pahatahtlikkust, vaid lihtsalt kogenematust.

"Fookus on väga laiali aetud. Igas pulmas tahetakse olla pruut ja matusel kadunuke. See lihtsalt räägib sellest, et tegemist on algajatega," sõnab spordiettevõtja.

