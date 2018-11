Taavi Veskimägi: see, et me Eesti Energiaga tülitseme, on väga hea ja positiivne

See on väga hea küsimus, eriti veel laiemas kontekstis. Eesti Energiast eraldamisest alates (2010 – toim) on turuosalise võrdne kohtlemine olnud Eleringi jaoks põhiväärtus. Sellesama konflikti vältimiseks viidi Eesti Energia rahandusministeeriumi valitsemisalasse, Elering jäi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alla.

Minu käest on tihti paljud inimesed kõrvalt küsinud, et miks te Eesti Energiaga tihti tülitsete, mõlemad riigi äriühingud, leppige omavahel midagi kokku. Ma olen alati vastanud, et vastupidi. See, et me Eesti Energiaga tülitseme, on väga hea ja väga positiivne. See näitab, et Elering käsitleb misiganes kapitalistruktuuriga tootjaid ühtemoodi.

Palju halvem oleks see, kui me laua alt omavahel – näe, ühed riigi äriühingud kõik –, lepiksime midagi kokku. Nii kaua, kui mina olen siin olnud, võin võtta lahjemat sorti mürki selle peale, et Eesti Energia ei saa mitte mingisugust teistsugust käsitust, kui kõik teised elektritootjad ja -müüjad Eestis. See kartus on täiesti põhjendamatu.

Eleringi üks roll on jagada taastuvenergiatoetusi. Kas praeguse skeemi puhul on olnud ka keegi, kes on hakanud teie otsuseid vaidlustama, kuna leiab, et see, kuidas te neid toetusi jagate, on olnud ebaõiglane?

Laias plaanis mitte. Loomulikult on mõni tootja meile öelnud, et tal on õigus toetust saada. Me oleme eelkõige veejaamade ehk hüdroelektrijaamade puhul öelnud, et ei-ei, teil ei ole õigus saada toetust, näiteks toetuseperiood on juba läbi. Olen ma seda meelt, et Elering peab olema siin karm, sest me ei jaga oma raha, vaid elektritarbija raha!