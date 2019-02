TABEL | Eesti kukkus majandusvabaduse tabelis kaheksa kohta

Toimetas: Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Eurod Foto: Madis Veltman

Värske iga-aastase maailma riike võrdleva n-n majandusvabaduse indeksi tabelis on Eesti tänavu 15. kohal. Mullusega võrreldes on see kaheksa positsiooni madalamal.