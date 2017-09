Tagakiusamine või turvaoht: USA valitsus keelas Vene firma tarkvara kasutamise

USA valitsuse otsus loobuda kasutamast turvatarkvarafirma Kaspersky Labi progremme on Kremlilt saanud negatiivse tagasiside, kirjutab BBC.

USA föderaalametitele anti korraldus 90 päeva jooksul eemaldada Kaspersky tarkvara. Vene valitsus otsustas sellele koheselt vastata. USA sisejulgeolekuministeerium ütles, et nad on mures ettevõtte juhtide ning Venemaa luure vaheliste võimalike sidemete pärast.

Kaspersky Lab on korduvalt lükanud tagasi süüdistused, et neil on seos Kremliga.

Lisaks on USA jaekett Best Buy öelnud, et nad ei müü enam Kaspersky tooteid oma kauplustes. Varem on seda teinud teisedki ketid.

Turvalisuse küsimus

Vene saatkond New Yorgis avaldas teate, milles öeldi, et selline otsus võib edasi lükata lahendust juba käimas olevale negatiivsele diplomaatilisele seisule Venemaa ja USA vahel.

Kasperskyl on üle maailma üle 400 miljoni kliendi, aga nad ei ole kunagi suutnud saada USA valitsusasutuste seas väga populaarseks.

Kaspersky on lubanud tõestada, et neil ei ole seost Venemaa luureteenustusega.

Kaks kuud tagasi vahendas veebileht Bloomberg, et nad on näinud e-kirju Jevgeni Kasperskylt, kus arutleti salajase küberprojekti üle, mille oli tellinud Venemaa luureteenistus.

Firma on öelnud, et neid kasutatakse USA ja Venemaa vahelise geopoliitilise relvana.

Samal ajal on Trumpi enda administratsioon võidelnud pidevalt süüdistustega, et neil on Putini Venemaaga liiga soojad suhted.