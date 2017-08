Foto: Google Maps

Täna tuli teade, et 4. augustil 2017 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonna vahel ehitusleping suursaatkonna residentsi renoveerimiseks ja personali elamute ehitamiseks aadressil Narva mnt. 108, Tallinn.