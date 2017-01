Rootsi suurimat palka teenib ja ühtlasi enim makse maksab tagasihoidlik taanlanne Ane, Rootsi mereväeohvitseri Peter Uggla abikaasa.

1948. aastal sündinud Ane on ühtlasi Taani laevandusmagnaadi Arnold Mærsk Mc-Kinney Mølleri noorim tütar ning Møller-Mærski äriimpeeriumi pärija. Ane Mærsk Mc-Kinney Møller Uggla, avalikult enamasti vaid abikaasa perenime kasutav ärinaine on üks Skandinaavia mõjuvõimsamaid äritegelasi, juhtides A.P. Mølleri perekonnafondi, millele kuulub maailma ühe suurima laevandusfirma Møller-Mærski aktsiate kontrollpakk.

Rootsi ajalehe Dagens Nyheter arvutuste kohaselt teenis Ane Uggla perekonnafondi juhatades palgana 321 miljonit Rootsi krooni (33,6 miljonit eurot). Lisaks palgale sai Ane Uggla ka kapitalitulu 571 miljonit Rootsi krooni, nii et kokkuvõttes ulatus ta tulu mullu 0,9 miljardi Rootsi kroonini.

Et Ane Uggla elukoht on Stockholmis, on ta ka Rootsi maksumaksja. Dagens Nyheteri teatel maksis Ane Uggla mullu riigile ja omavalitsusele 252 miljonit Rootsi krooni (26,4 miljonit eurot) makse.

Ane Uggla järel tuleb Rootsi suurimate palgateenijate tabelis tükk tühja maad - teise koha omanik on börsil noteeritud transpordifirma Nobina juht Ragnar Norbäck alles 48 miljoni Rootsi krooni suuruse aastapalgaga.

Dagens Nyheteri andmeil on palgaedetabeli esiotsa pääsemiseks vaja teenida Rootsis vähemalt 20 miljonit krooni (ehk 2,1 miljonit eurot) aastas. palgaedetabeli tipp-20 teenis mullu Rootsis 600 miljonit krooni, ligi viiendiku enam kui aasta varem.

Kapitalitulu teenisid Møller-Mærski pärijannast enam siiski mitu inimest, eesotsas kasiinokuninga Lars Markgreniga (972 miljonit Rootsi krooni).