Tagasihoidlikku elu elanud vanahärra tegi väga helde annetuse

Peaaegu seitsekümmend aastat tagasi ostis 20ndates aastates Chicago noormees 1000 dollari eest vähetuntud ravimiäri aktsiaid. Täna on sellest firmast, Walgreens, saanud riigi suuruselt teine ravimimüügikett. Ajaga kasvas Russ Gremeli nimelise mehe vara väärtus kordades. Ta ei teinud nende aktsiatega mingeid tehinguid. Kui ta jõudis 90. eluea kanti oli aktsiapaki väärtus kasvanud 2 miljoni dollarini.

„Ma olen väga lihtne mees," ütles nüüd 98-aastane mees Chicago Tribune'le. „Ma ei andnud kellelegi kunagi teada, et mind ootab selline rahasumma."

2015. aastal läks Gremel kohaliku heategevusasutuse Illinois Audubon Society juurde ning soovis raha neile anda. Tegemist on asutusega, mis tegeleb lindude ja loomade ning looduse kaitsmisega. Tema ajastus oli väga õige. Heategevusorganisatsioon oli pannud just silma peale 160-hektarilisele maatükile. Gemeli abiga ostetigi 2,1 miljoni dollariline maaala 2016. aasta detsembris. Sellel on nüüd ametlikult nimeks Gemeli Looduskaitseala.

Selle direktor ütles, et Gemeli annetus oli ülimalt lahke. „See võimaldab meil kaitsta väga olulist ja unikaalset maaala ja täita mehe enda suur unistus, et inimesed saaksid käia ja nautida loodust nagu tema seda väiksena tegi."

Ala on koduks 170 linnuliigile, suhteliselt haruldastele kilpkonnadele ja teistele loomadele.

„Sa pead midagi head tegema selles maailmas," ütles Gremel ajalehele. „Selleks raha ju ongi."