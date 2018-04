Tagatisfond alustas Versobank ASi hoiustajatele hüvitiste väljamaksmist

Kaup tuletas meelde, et Versobanki kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, sest peale pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele enam ühtegi makset vastu võtta. Kindlasti peavad Versobanki pensionäridest ja teistest toetusesaajatest kliendid tegema pensioni või toetuse kättesaamiseks Sotsiaalkindlustusametile avalduse, et nad soovivad pensioni või toetuse edaspidi kanda mõnda teise panka. Juhul kui pensionäril ei ole teist kontot, siis tuleb see mõnes Eesti kommertspangas avada. Pensionäride ja teiste klientide olemasolevad hoiused kuuluvad hüvitamisele kuni 100 000 euro ulatuses.

Loe veel

Hüvitised makstakse välja agentpankade Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille andmed ta on esitanud likvideerijale. Hoiuste hüvitised on taotluse alusel võimalik kätte saada ka sularahas järgmistes ASi SEB Pank Tallinna kontorites: Tornimäe kontoris, Lasnamäe Centrumi kontoris, Magistrali kontoris ning Tartu kontorist. Swedbank AS maksab sularahas hüvitis välja Rävala kontoris Tallinnas ja Dorpati kontoris Tartus. Alates 5. aprillist on võimalik taotlusi hüvitiste väljamaksmiseks esitada ka eelpool nimetatud Swedbank ASi ja ASi SEB Pank pangakontorites. Enda Versobank ASis oleva kontoseisu kohta saab infot siiski ainult likvideerija kaudu.

Versobanki internetipanga kliendid saavad kontrollida oma hoiuse saldot Versobanki internetipangas aadressil www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mille leiab Versobanki internetipangas. Juhul kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn. Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500 (tööpäeviti kell 09.00-17.00); e-post versobank@kpmg.ee).

Euroopa Keskpank tunnistas Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks 26. märtsil 2018. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.