Tagatisfond on hüvitanud Versobanki klientidele 84 miljoni euro eest hoiuseid

Tagatisfond on 19. aprilli seisuga väljamaksmisele suunanud 2400 Versobank ASi kliendi hüvitised kogusummas 84 miljonit eurot. Väljamaksete tegemist alustas Tagatisfond 5. aprillil.

„Hüvitiste väljamaksmine Versobanki klientidele on läinud üsna ladusalt. Kuigi protsessi alguses esines osal klientidest tõrkeid pangakonto saldo nägemise ja kinnitamisega, suutis panga likvideerija probleemid piisavalt kiiresti lahendada. Tagatisfond on tänaseks suunanud väljamaksmisele nende klientide hüvitised, kellega likvideerija on ühendust saanud ning kes on näidanud üles huvi enda Versobankis olnud hoiuse hüvitamise vastu," rääkis Tagatisfondi juht Riin Heinaste.

Neljapäeval, 19. aprillil lõppes Tagatisfondi seadusega ettenähtud hüvitiste väljamaksmise periood. Kuna tänaseks on likvideerijale hüvitamise taotlused esitanud ligi 70 protsenti hoiustajatest, siis teostab Tagatisfond väljamakseid edasi.

„Tuletame Versobanki klientidele meelde, et nad vastaksid likvideerijate saadetud kirjadele ning edastaksid oma uue pangakonto andmed, et Tagatisfond saaks hüvitise üle kanda," toonitas Heinaste. Ühtlasi soovib ta tänada likvideerijaid ja agentpanku senise meeldiva koostöö eest.