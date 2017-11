Tagurpidi astmetega tulumaks: maksukingituse asemel maksuhaak

Tagurpidi astmetega tulumaks võib kaasa tuua suure segaduse, sest valitsus on rõhutanud vaid endale meeldivaid muutusi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Teadlikumad palgamaksjad ja palgasaajad valmistuvad praegu täie hooga tuleval aastal kehtima hakkavateks seadusemuudatusteks, mis aga toovad endaga kardetavasti ikkagi kaasa hulga segadust.

Segaduse kõige olulisem põhjustaja on valitsus ja peaminister Jüri Ratas, kes on Keskerakonna maksumuudatusi esitledes kõnelenud oma elektoraadiga, aga mitte kogu Eesti elanikkonnaga.

Valitsus on tüütuseni korrutanud, kuidas tulevast aastast alates jääb inimestele rohkem raha kätte. See on tõsi madalat ja keskmist palka saavate inimeste kohta, ent kõrgepalgalisi tabab maksupoliitika muutuse tõttu hoopiski palgalangus.

