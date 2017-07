Tahad käia riides nagu Zuckerberg?

Mark Zuckerberg Foto: Getty Images

Facebooki juht Mark Zuckerberg on tuntud selle poolest, et kannab kogu aeg samasuguseid riideid. Nüüd on ettevõtlik ärimees valmis saanud tema riietuse odavama koopia, mis on ka tavainimesele taskukohane, kirjutab Business Insider.