Tahad paremat palka? Vaheta töökohta. Uued tulijad teenivad rohkem kui lojaalsed töötajad

„Näeme uuringu tulemustest, et kasvanud on ka nende töötajate palgad, kes on ühes organisatsioonis kauem töötanud, kuid palgatõusust osasaanuid on nende seas vähem ning palgakasv tunduvalt tagasihoidlikum kui tööturul aktiivsematel töötajatel," lisas Kadri Seeder.

CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt leiab, et vaatamata tööjõupuudusele on palgaläbirääkimised töövõtjatele endiselt ebamugav teema. Tihti on lihtsam liikuda uuele töökohale, kus töötaja tunnetab, et teda väärtustatakse ja talle makstakse õiglast töötasu. „Värske uuring näitas, et kuigi palgad järjest kasvavad, on oma palganumbriga praegu rahul vaid 35% töötajatest. Ootused nii tööandjale, tööle kui ka töötingimustele on kasvanud ja töötajate soovidele vastamine muutub päev-päevalt keerukamaks. Sellega tegelemine nõuab juhtidelt igapäevast tööd," lisas Henry Auväärt.

Uuringu partneri, tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem juhi Marie Evarti sõnul on hästi läbimõeldud ja atraktiivne pakkumine töötajate värbamisel väga oluline edutegur. „Atraktiivne pakkumine ei tähenda turu keskmisest oluliselt kõrgemat töötasu, vaid pigem töötajate ootustele ja eelistustele vastavate väärtuste pakkumist. Tööandja maine olulisusest ei saa palgapakkumiste puhul mööda vaadata.

87% peab head mainet tööandja valikul oluliseks. Hea maine saavutamiseks ei piisa aga ainult välisest särast, vaid alustama peab organisatsiooni seest, oma töötajate kaasamisest," soovitas Marie Evart, lisades, et see aitab suurendada töötajate lojaalsust ja seeläbi vähendada survet tööjõukulude suurendamiseks. „Tööandjate jaoks on praegu oluliselt kasulikum hoida olemasolevaid töötajaid, kui värvata pidevalt suurenevate palgaootustega uusi töötajaid" ütles Marie Evart.