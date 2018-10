Tahad teenida 2000 eurot kuus? Väikeliising otsib abikäsi

Ettevõttena pakume pikka ja stabiilset töösuhet väga hea töötasuga, keskmiselt 1500-2000 eurot kuus. Avasime just uue a klassi kontori Audi majas Rocca Al Mares ja lõime mugavad merevaatega töökohad, et uutel kolleegidel oleks meeldiv tööd teha. Meil ei ole suurettevõttele omast sagimist või boksideks löödud töökohti. Igaühel on oma laud ja vastused saavad vastatud sekunditega.

Töötajalt ootame positiivsust ja professionaalsust ning varasemat töökogemust klientidega suhtlemisel. Samuti on vajalik nii eesti kui ka vene keele oskus. Kasuks tuleb kõrgharidus ning varasem pikaajaline töösuhe.

Töö sisu on klientidega suhtlemine, pakkumiste tegemine ja lepingute sõlmimine. Samuti suhtleme iga päev oma paljude koostööpartneritega, et tööd sujuvamaks muuta ja nende elu lihtsustada.

Kui leiad, et tahaksid meiega ühineda, anna endast CV ja motivatsioonikirjaga märku cv@vaikeliising.ee

Kandideerida saab kuni 14. septembrini.