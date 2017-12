Tähelepanu Rootsi kinnisvarahindadel

Mitmed Rootsi kinnisvaraturgu hõlmavad uudised ja ülevaated viitavad kiirelt jahtuvale Rootsi kinnisvaraturule. Kas ajutine kohanemine või mõõdukas kasv ootab ees, küsib Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm.

Alati tuleb arvestada, et finantsturgudel kiputakse sarnaseid uudisekünnist ületavaid säravaid sündmusi - kinnisvarahindade kuine langus - tihti üle võimendama. Rootsi keskpanga presidendi, Stefan Ingvesi sõnul ei tulnud kasvav mure kinnisvarahindade pärast üllatuseks, küll aga avaldas ta arvamust, et majandus tuleb hinnakasvu aeglustumisega toime.

Kuigi Rootsi jaoks soodne globaalne väliskeskkond, laiapõhjaline majanduskasv ning jätkuvalt stabiilne laenukasv toetavad pigem vaoshoitud hinnakasvu, on põhjust edasisi arenguid huviga jälgida. Sõltuvalt ulatusest võib kinnisvarahindade kohanemine mõjutada potentsiaalselt ennekõike ehitussektori investeeringuid, aga jahutada mõnevõrra ka eratarbimist. Viimane püsib täna tööturu ja kõrge tarbijakindlustunde toel ootuspäraselt tugev.

Kahtlemata on märkimisväärne, et aastaid tempokas Rootsi kinnisvarahindade kasv on nüüd selgelt pidurdunud. Viimase poole aasta jooksul on korterite hinnad tammunud sisuliselt paigal ja septembri lõpust novembri keskpaigani realiseerus ka tähelepanu köitnud hinnasula.

Nimelt, on Stockholmi korterite hinnad septembri algusest (novembri keskpaigani) kahanenud koguni 5%, viies kogu rootsi kinnisvarahinnaindeksi (the Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index) ca 3 protsendipunktisesse langusesse.

Kinnisvara pakkumise kasvust ja samuti laenunõuete karmistamisest mõjutatud hinnakasvu aeglustumine on esmakordne alates 2008.aasta globaalset finantskriisi.

Kuigi kogetud hinnamuutused ei ole midagi erakordset, on selge, et oleme täna huvitavate Rootsi kinnisvaraturgu puudutavate muutuste keskmes. Näiteks eluasemelaenu tingimusi on karmistatud ning pikemas perspektiivis ootab ees ka mõõdukas intressitõus.

Kokkuvõttes on senise 7% künnist ületava kiire kinnisvara hinnakasvu aeglustamine pikemas perspektiivis pigem positiivne ja tervitatav uudis. Palgakasvu pikemat aega ületav hinnakasv ei ole optimaalne ning selle jahutamiseks ongi parem kui turule lisandub mõõdukal määral kinnisvara pakkumist ja suuremat valikut.

Kindlasti tasub edasistel kinnisvaraturu arengutel pilk peal hoida, samas pole ka spekulatiivsetel lühiajalistel investoritel täna põhjust üle-reageerida arvestades Rootsi majanduse ja rahanduse tugevust ning üldist sissetulekute kasvu. Seda enam nominaalse majanduskasvuga kaasneb tavaliselt ka varade hinnakasv.