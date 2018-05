Täheteadlane tohib: Igor Mang ei maksa makse, ehkki küsib seansi tasuks 70 eurot

Seejärel tuleb Sillingul ajakirjanik Liisa Tageliga jutuks Igor Mangi munitsipaalkorter – miks astroloog eemale kolis? Sedakaudu selgub, et äri siiski käib, ja üsna vilgas pealegi: „Sellega on nii, et viimastel aastatel tundsin, et vajan oma Kadrioru kodus rohkem rahu ja privaatsust. Igoril on väga palju sõpru ja inimesi, kes siit läbi tulevad ja nõu küsivad. Mind hakkas see häirima,“ tunnistab Küllike Silling, et abivajajatest just puudust ei tulnud.

Skandaali käima pannud „Pealtnägija“ saatest mäletame, et üks seanss tšakrate avamist Igor Mangiga kestab üks tund ja kakskümmend minutit ja maksab 70 eurot. Sellest teenusest tasub siiski hoiduda, kuivõrd avamise käigus hakkab maag kliendi intiimseid kehaosi katsuma kõige ebasündsamal viisil.