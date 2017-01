Mitmed kinnisvaraeksperdid on Ärilehele rääkinud, kuidas Tallinn vajaks mikrokortereid ehk 12-18-ruutmeetriseid pindu. Need lähevad kui soojad saiad. Investoritel oleks huvi ehitada maju, mis oleks mikrokortereid täis, aga nad ei saa seda teha. Regulatsioonid ei luba. Nüüd on tunneli lõpus paistmas valgus. Õigemini on Tallinn tellinud uuringu, et kas tunneli lõpus oleks mõistlik valgus sisse lülitada.

Peamised mikrokortereid välistavad regulatsioonid puudutavad täna parkimist ja päikesevalguse reeglit. Esiteks peab täna Tallinnas kehtivate nõuete järgi igale korterile kuuluma vähemalt üks parkimiskoht. See tähendaks mikrokorterite puhul arendajale väga suurt lisakulu.

Teiseks päikesevalgus. Kohtupraktikas on piisav loomulik valgustus sisustatud standardi kaudu. On leitud, et kolmetunnine loomulik valgus on suvel linnatingimustes piisav loomulik valgustus. Niisiis on standardi soovituslik nõue kohustusliku määruse ja selle alusel kujundatud kohtupraktika järgi siduv. Mikrokorterite puhul võib piisava päikesevalguse tagamine olla väga problemaatiline. Eks nõudeid ole teisiga, mis selliseid arendusi takistavad. Loe nende kohta lähemalt siit.

Linnaplaneerimise amet on võtnud arendajate muret kuulda ning sel aastal valmib üks oluline uuring.

„See küsimus on tõesti viimasel ajal aktiivselt esile kerkinud. See teema on seotud mitmete, "aga"-dega, muuhulgas ka küsimus võimalikest sotsiaalsetest mõjudest lähipiirkonnale. Seetõttu otsustas Tallinna Linnaplaneerimise Amet tellida uuringu, milles analüüsitaks mikrokorterite rajamise võimalusi, nendega kaasnevaid võimalikke mõjusid ja muuhulgas ka naaberriikide kogemusi selles vallas. Uuringu koostamine on ettevalmistamisel ja see peaks kavakohaselt valmima käesoleva aasta septembriks," ütles linna peaarhitekt Endrik Mänd Ärilehele.

Kui vaadata Kv.ee eilset seisu, siis on üürile pakkuda 96 kuni 18-ruutmeetrist korterit, mis ei ole vähe. Kõrgeim üürihind on 360 eurot kuus ühe Luise tänava 15-ruutmeetrise pinna eest. Üks Nõmmel asuv 1-toaline on kallimgi, kuid seal ei ole juures ruutmeetrite arvu. Paljud pakkumised jäävad 200 ja 300 euro vahele. Kujutage aga ette üht magusas kohas asuvat maja, mis on täis uhiuusi 15-ruutmeetriseid kortereid, mil samamoodi ligi 200-400 eurone üürihind. Pole paha investeering.