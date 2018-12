Täielikust võhikust rikkuse juurde ehk kuidas lihtne huulepulk pani investeerimisega alustama?

Järgmisena investeeris ta hoopis ettevõtlusesse. "Oma töökohast ma loobuda ei soovinud ja liigset vaba aega mul ka polnud, et tõsisemalt oma ettevõtmisega tegeleda. Juhus viis mind aga kokku inimesega, kellel oli idee, aga puudus kapital. Nii sai minust osanik, kes igapäevatöösse ei sekkunud ning kelle kanda jäi n.ö finantsarvestus. Firmal läks päris kenasti," meenutas naine ja lisas: "Oma osaluse müüsin ma teisele omanikule paari aasta pärast maha. Meie nägemus firma arengut puudutavates küsimustes läks lihtsalt kardinaalselt lahku. Kuna olin oma osalusega juba viisakalt teeninud, siis tundus see otsus ka ainuõige."

Investeeris kinnisvarasse

Oma osaluse müüs ta maha buumi tipus ja teenitud raha eest soovis ta osta omale suurema kodu. Kuna ühtki head pakkumist turul parasjagu polnud, siis otsustas ta oodata. "Vaid mõni kuu hiljem hakkasid masu häirekellad kõlisema ja nägin, kuidas kõik kokku varises. Mõistsin, et olin teinud parima otsuse, et ei tormanud kohe uut kodu ostma. See korter, mida vaatasin maksis aasta pärast vaid 1/3 sellest mida varem küsiti," nentis ta.

Selle asemel, et osta endale suurem ja uhkem kodu, investeeris ta just masu ajal kinnisvarasse, mis ei asunud tookord küll kõige paremas piirkonnas, kuid linna arengukava jälgides oli sellel kinnisvaral väga suur tulevik.

"Mingi osa rahast paigutasin ka väärtpaberitesse, sest ka selle olin endale selgeks teinud. Alati peab olema piisavalt vaba raha, kuid pangas teda niisama hoida pole ka mõtet. Inflatsioon sööb ta ära," meenutas Inge, kes ei kahetse ühtki oma otsust. "Suuremat sorti kaotusi pole olnud. Pigem võidud. Suurim kasumikoht on muidugi kinnisvara. Juba praegu on selle hind sisuliselt kümnekordne," tõdes ta rahulolevalt.

Ära investeeri end tühjaks

Neile, kes ei tea, kuidas investeerimismaailmas alustada, soovitab Inge alati püüda kapitali kasvatada. Säästude kogumisel aitab ka rahatarkuse grupp Kogumispäevik, kus antakse nõu, kuidas rahalist puhvrit koguda ja igapäevaselt säästa ning investeerida.

"Kui tahad alustada investeeringutega oma palgast säästude näol, siis liigu tasa ja targu. Ära iialgi investeeri ennast tühjaks. Elus lihtsalt vahel jooksevad väga head investeerimisvõimalused ette ja siis on väga kurb olla, kui sul just sel hetkel pole kapitali, mida sinna paigutada," lisas Inge, kes soovitab proovida erinevaid investeerimisviise. "Selle kõige juures tuleb aga olla kannatlik, pidevalt õppida ja sihti silme ees hoida. Kindel on aga see, et ka väikeste summadega on võimalik investeerimist alustada."