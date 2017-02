Uut viienaelast rahatähte ei eemaldata käibelt, kuigi see sisaldab jälgi loomsest rasvast, kirjutab BBC viidates Briti keskpangale.

Keskpank leidis, et on igati sobilik hoida viie naelast polümeerraha käibel. Septembris tuleb käibele 10 naelane rahatäht.

Veganid ja mõned usugrupid on avaldanud muret, sest rahatähtedes on vähesel määral loomset rasva. Nad kogusid rahatähtede keelustamise petitsioonile enam kui 100 000 allkirja.

Rahatähe vastu on veganid, vegetaarlased, hindud, šikid, jainid ja teised, seisab petitsioonil. Šikid ja hindud kutsusid üles keelustama rahatähtede kasutust templites, kus on keelatud lihatooted. Hindud usuvad, et lehmad on pühad loomad ning paljud nendest ei kanna jalatseid, loomanahast toodetud kotte, sest nende tegemiseks tuleb lehm tappa.

Keskpank teatas, et suhtub väga tõsiselt tõstatatud küsimusse, kuid leidis, et vähesel määral rasva on kasutatud polümeerpelletite tootmiseks, millest tehti rahatähed. Pank otsib koos varustajatega, kas on alternatiive.

Bank of England on seni kulutanud viie naelase tootmiseks 46 miljonit naela ja 24 miljonit naela 275 miljoni uue 10-naelase tootmiseks.