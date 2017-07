Taist pärit marjakorjajate arv on drastiliselt kukkunud

Marjakorjajad Foto: Scanpix, RIA Novosti

Viimased 12 aastat on igal aastal Taist Soome tulnud tuhandeid marjakorjajaid. Tänavu on nende arv aga järsult langenud. Pärast seda, kui Tai valitsus hoiatas, et nad võivad Soomes tüssata saada, vahendab Yle ajalehte Savon Sanomat.