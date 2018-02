Taiwani tabas WC-paberi ostupaanika

Taiwani poeomanikud kogesid nädalavahetusel WC-paberi ostupaanikat, kuna levis kuulujutt selle järsust hinnatõusust, kirjutab BBC.

Ostlejad postitasid sotsiaalmeediasse pilte tühjadest WC-paberi poeriiulitest. Tootjad teatasid jaekaupmeestele, et märtsis tõueb WC-paberi hind 10-30 protsenti. Kaupmehed seda hinnatõusu alla neelata ei kavatse ja tõstavad sisseostuhinna tõttu väljamüügihinda.

Osad ostjad ei muretsenud hinna pärast vaid kartsid, et poodides saab WC-paber otsa.

Taiwani majandusministeerium teatas, et WC-paber kallineb, sest tooraine kallineb üleilmselt. Põhjuseks on metsatulekahjud Kanadas ja tootmiskatkestused Brasilias.

Seetõttu maksab WC-paberi tootmiseks vajalik paberimass aastataguse 650 dollari asemel tonnist umbes 800 dollarit.

Taiwani suurim WC-paberitootja YFY teatas, et tegelik olukord on veel hullem. Nende sõnul on hinnatõus kiirem kui valitsuse öeldud. Läinud poolaastast on see kallinenud umbes 50 protsenti. Lisaks on tõusnud ka pakendamise- ja transpordikulud.

Kui eeldada, et toorainekulud on kasvanud üleilmselt, võiks ju ka mujal maailmas olla WC-paber kallim, siis seni on väga vähe sellekohaseid uudiseid. USAs on jaekaubanduses konkurents nii tihe, et see on ajas tarbijatele hindu odavamaks.

Taiwanis pole WC-paberi varud otsas, kuigi poodides on riiulid tühjad. Saareriigi suurim kodukaupade jaekaupmees ET Mall teatas, et nende 20 enimmüüdud kauba seas oli kuus kohta WC-paberil. Seda osteti kümme korda rohkem kui tavaliselt.

Tarbijakaitseamet teatas ostlejatele, et paanikaks pole põhjust, sest küll poed saavad oma riiulid taas täidetud.

Taiwani valitsus reageeris kiiresti ja nõudis tarbijakaitseametilt hinnatõusu uurimist. Neli suuremat jaekaupmeest Carrefour, RT-Mart, A.mart ja PX Mart kinnitasid, et enne märtsi keskpaika nad hinda ei tõsta. Kui selgub, et hindu tõstetakse enne, siis toob see kaasa trahvid. Suured jaekaupmehed lubasid mitte koguda varusid, et neid hiljem kõrgema hinnaga edasi müüa.