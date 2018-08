Takso ei pea olema auto: Taxify paneb Ida-Aafrika tänavatele miljonite eurode eest rikšad veerema

Tahame pakkuda kõige sobivamat transpordiliiki, selles piirkonnas on selleks boda bodad," märkis Taxify laienemisjuht Karl Aru.

Boda boda on tuntud ka kui tuktuk, bajaji või rikša.

Taxify tegutseb praegu Keenias, Ugandas ja Tansaanias kokku viies linnas. Aru sõnul vaadatakse ka Etioopia ja mitme teise riigi suunas.

Taxify peab piirkonnas rinda pistma erinevate raskustega, näiteks on seal vähe nutitelefonide kasutajaid, internetiühendus on katkendlik ning muidugi on probleeme ka ohutusega.