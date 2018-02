Taksojuht: Taxify tahab, et me pakuksime Skandinaavia kvaliteediga teenust Aafrika hinna eest

Taxify platvormi all sõitev taksojuht Urmas rääkis, et uuest hinnasüsteemist kaotavad nii kliendid kui autojuhid.

"Eile ajas Taxify kaasasutaja Martin Villig Kuku raadios demagoogia tipptasemel juttu väites, et taksojuhtide ja Taxify juhtide teenistus on aasta alguses madal ja seetõttu pole nad rahul," rääkis Urmas. "Kõik juhid teavad, et jaanuaris ja veebruaris on sõitjaid vähem, aga küsimus on hetkel hinnapoliitikas."

Uue hinnastamisega on hinnatasemed muutunud Urmase sõnul nii madalaks, et osasid tellimusi pole enam mõtet vastu võtta. Uus dünaamiline hinnastamine tähendab sisuliselt seda, et kõrgema nõudlusega piirkonnas on hinnakordaja kõrgem ning väikse nõudlusega piirkonnas on kordaja kas väiksem või puudub üldse ehk kehtib baashind 0,99 eurot alustustasu ja 0,32 eurot kilomeetrihind.

"Mul ei ole mõtet sõita Lasnamäele, kus nõudlus on väike, sest ma ei teeni selle sõidu pealt midagi," tõi taksojuht näiteks. "Me püüaks nagu pokemone mööda linna ja lõpuks on mul odavam tellimust mitte vastu võtta. Taxify nõuab, et me teenindaksime kliente Skandinaavia tasemel, aga küsime samaaegselt Aafrika hinda," ütles ta. Urmase sõnul on teenuse hind muutunud nii odavaks, et takso tellitakse juba siis, kui buss mõned minutid hilineb. "Varasemalt väärtustati taksoteenust ikka rohkem," ütles ta.

Loe veel

Dünaamilise hinnastamise probleemiks on tema sõnul läbipaistmatud hinnad. "Keegi ei tea, mis hind kodajaga kokku tuleb. Õige tasu saab teada alles sõidu lõpus ja siis saab otsustada, kas nutta või naerda. Aastavahetusel olid hinnad nii kõrged, et mõni klient ei kulutanud peol käies ka nii palju raha, kui taksoarvet makstes," ütles ta.

Uue hinnastamisega kaotavad tema sõnul nii taksojuhid, Taxify sõidujagajad kui kliendid. "Kutsun üles kõiki taksojuhte ja Taxify juhte tulema homsele kogunemisele," rõhutas Urmas.

Samas loodab ta endiselt Taxify kontoriga dialoogi leida. "Kui Taxify alustas, oli see väga hea ja kasulik platvorm. Nad vahendasid taksoteenust ega seganud end hinnastamisse. Kuid mida rohkem nad turgu enda kätte saavad, seda enam sarnaneb see lihtsalt taksoteenusele."